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Здоровье

Ученые выяснили, у кого риск повторного заражения ковидом выше

Иммунитет к коронавирусу не будет пожизненным, и риск заразиться снова сохраняется даже после прививки. Авторы нового исследования оценили вероятность повторного инфицирования и выяснили, у кого больше шансов еще раз получить положительный ПЦР-тест, пишет «Медпортал».

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Ученые из Медицинской школы Университета Миссури проанализировали данные из 62 американских клиник о состоянии здоровья более 9,1 тыс. пациентов, которые были госпитализированы с тяжелым течением COVID-19 до ноября 2020 года.

Результаты показали, что 63 человека (менее 1%) заразились повторно в среднем спустя 3,5 месяца после выписки из стационара. Двое человек скончались.

В целом, практически у всех пациентов показатели дыхательной и печеночной недостаточности были ниже, чем после первого заражения, ни одному из них не потребовалась повторно вентиляция легких.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что во второй раз пациенты получали более эффективную терапию, поскольку врачи получают все больше новых данных о лечении COVID-19, исключая токсичные и бесполезные препараты.

«Хотя повторное заражение оказалось более легким, чем первичное инфицирование, с ним была связана летальность», — предупредили ученые.

Авторы исследования также определили потенциальные группы риска для повторного заражения: так, у курильщиков вероятность реинфекции почти в два раза выше, чем у людей без никотиновой зависимости.

Наличие бронхиальной астмы повышает этот риск в три раза, принадлежность к черной расе — в два раза. При этом среди пациентов, заразившихся дважды, не было существенных различий по возрасту и полу.

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