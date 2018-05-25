Ученые выяснили: у толстячков больше шансов выжить в случае сильной инфекции

Медики изучили данные более 18 тысяч датских пациентов, госпитализированных для срочных хирургических процедур в 2011-2015 годах. У пациентов с лишним весом шансы умереть были на 40% ниже, чем у пациентов с нормальным весом. У тех, кто страдал от ожирения, эта цифра увеличивалась до 50%.

Врачи предположили, что у пациентов с ожирением имеются более обширные запасы энергии, которые могут быть полезны при острых заболеваниях. А также ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что также может быть полезно при острых заболеваниях.

Другое исследование пациентов американских больниц показывает, что у больных с лишним весом шансы пережить пневмонию и сепсис были на 29% и 22% выше, чем у пациентов с нормальным весом.