Ученые выявили еще один путь распространения коронавируса

«Мы получили первые прямые свидетельства того, что вирус SARS-CoV-2 может активно размножаться внутри кишечника человека и летучих мышей», — сообщили специалисты в области молекулярной биологии.
Такие выводы стали возможны после проведения экспериментов с искусственно выращенными клетками кишечника человека и летучих мышей.
В ходе эксперимента вирусы с искусственно зараженных тканей летучих мышей переносились на ткани человека и наоборот. Опыты показали, что вирус COVID-19 с одинаковой успешностью передавался в обоих направлениях.
Однако пока исследователи не могут ответить на вопрос, как вирус изначально попадает в кишечник. Тем не менее это исследование объясняет наличие в отходах человеческой жизнедеятельности большой концентрации вирусных частиц.