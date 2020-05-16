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Здоровье

Ученые выявили еще один путь распространения коронавируса

Источником заражения новой коронавирусной инфекции может быть кишечник. К такому выводу пришли биологи из Гонконга, пишет «Красная весна».

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

«Мы получили первые прямые свидетельства того, что вирус SARS-CoV-2 может активно размножаться внутри кишечника человека и летучих мышей», — сообщили специалисты в области молекулярной биологии.

Такие выводы стали возможны после проведения экспериментов с искусственно выращенными клетками кишечника человека и летучих мышей.

В ходе эксперимента вирусы с искусственно зараженных тканей летучих мышей переносились на ткани человека и наоборот. Опыты показали, что вирус COVID-19 с одинаковой успешностью передавался в обоих направлениях.

Однако пока исследователи не могут ответить на вопрос, как вирус изначально попадает в кишечник. Тем не менее это исследование объясняет наличие в отходах человеческой жизнедеятельности большой концентрации вирусных частиц.

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