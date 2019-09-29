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Здоровье

Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Экономный режим в стиральных машинах может стать причиной потери здоровья, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Исследование опубликовано на портале MedicalXpress, пишет РИА Новости.

Домохозяйка. Стирка. Уборка.
Домохозяйка. Стирка. Уборка.
СС0

Сотрудники одной из больниц Бонна попросили ученых объяснить причину продолжительной эпидемии, захватившей медицинское учреждение.

Как выяснилось, в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральных машин есть множество бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии.

Ученые рассказали, что эти бактерии не уничтожаются при стирке в экономном режиме, который предусматривает температуру ниже +60 градусов. Они поражают кишечник, вызывая тем самым колит и прочие проблемы с желудком.

Исследователи посоветовали людям не стирать в этом режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.

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