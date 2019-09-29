Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Экономный режим в стиральных машинах может стать причиной потери здоровья, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Исследование опубликовано на портале MedicalXpress, пишет РИА Новости.

Сотрудники одной из больниц Бонна попросили ученых объяснить причину продолжительной эпидемии, захватившей медицинское учреждение.

Как выяснилось, в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральных машин есть множество бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии.

Ученые рассказали, что эти бактерии не уничтожаются при стирке в экономном режиме, который предусматривает температуру ниже +60 градусов. Они поражают кишечник, вызывая тем самым колит и прочие проблемы с желудком.

Исследователи посоветовали людям не стирать в этом режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.