Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Сотрудники одной из больниц Бонна попросили ученых объяснить причину продолжительной эпидемии, захватившей медицинское учреждение.
Как выяснилось, в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральных машин есть множество бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии.
Ученые рассказали, что эти бактерии не уничтожаются при стирке в экономном режиме, который предусматривает температуру ниже +60 градусов. Они поражают кишечник, вызывая тем самым колит и прочие проблемы с желудком.
Исследователи посоветовали людям не стирать в этом режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.