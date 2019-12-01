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Здоровье

Ученые выявили продукты, которые провоцируют рак простаты

Частое употребление красного мяса, пальмового и кокосового масла, а также молочных продуктов может спровоцировать развитие рака простаты, установили специалисты Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла (Канада). Об этом сообщили «Известия».

Мясо.
Мясо.
unsplash.com

Эти продукты содержат насыщенные жиры, которые имитируют избыточную экспрессию онкогена MYC и усугубляют развитие рака простаты.

В избытке насыщенные жиры провоцируют перепрограммирование клеток, это ускоряет развитие болезни и повышает вероятность летального исхода.

Сокращение доли насыщенных жиров в рационе способствует замедлению развития рака простаты на начальных стадиях.

Выяснилось, что у респондентов, потреблявших насыщенные жиры в большом количестве, вероятность умереть от рака простаты была в четыре раза выше, чем у людей, потреблявших менее жирную пищу.

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