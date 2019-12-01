Ученые выявили продукты, которые провоцируют рак простаты

Эти продукты содержат насыщенные жиры, которые имитируют избыточную экспрессию онкогена MYC и усугубляют развитие рака простаты.
В избытке насыщенные жиры провоцируют перепрограммирование клеток, это ускоряет развитие болезни и повышает вероятность летального исхода.
Сокращение доли насыщенных жиров в рационе способствует замедлению развития рака простаты на начальных стадиях.
Выяснилось, что у респондентов, потреблявших насыщенные жиры в большом количестве, вероятность умереть от рака простаты была в четыре раза выше, чем у людей, потреблявших менее жирную пищу.