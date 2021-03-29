Ученые выявили связь между кофе и весом новорожденных

Беременные женщины, употребляющие кофе, в будущем рожают детей с меньшей массой и размером, в отличие от тех, кто полностью отказался от подобных напитков. К такому выводу пришли ученые из Национального института Здоровья детей и человеческого развития им. Юнис Кеннеди Шрафер, пишет РИА Новости.

Как пояснила один из авторов исследования Кэтрин Л. Грантц, во время ожидания ребенка стоит ограничить или вовсе отказаться от кофеиносодержащих напитков.

Ученые проанализировали данные более двух тысяч женщин, находившихся на восьмой-тринадцатой неделе беременности. Они были здоровы и не курили, а с 10 по 13 неделю сдали образцы крови, которые исследовали на содержание кофеина и параксантина — соединения, вырабатывающегося при его расщеплении.

Выяснилось, что у женщин, которые потребляли около 50 миллиграммов кофеина в день — эквивалентно половине чашки кофе — младенцы были на 66 граммов легче, чем у тех, кто воздержался.

По словам ученых, кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов в плаценте, что может снизить кровоснабжение плода и замедлить его рост. Также вещество может потенциально нарушить работу гормонов стресса у ребенка, подвергая его риску быстрого набора веса и ожирения после рождения.