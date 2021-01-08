Ученые выявили у коронавируса формы хронического заболевания

Исследование проводили над 1837 пациентами, которые перенесли коронавирус в легкой форме и не были госпитализированы. Ученые выясняли процесс и темпы их восстановления после инфекции, пишет РБК.
30% переболевших были признаны зависимыми от ухода, у 52,4% потребность в нем возросла в течение 79 дней. При этом до исследования в помощи в постоянные делах нуждались лишь 7,7%.
В числе симптомов, которые пациенты испытывали долгое время, названы усталость (98%), мышечная слабость (90%), нарушение сна (88%) и боли (87%).
Авторы исследования предложили считать СOVID-19 хроническим, если симптомы сохраняются более 12 недель. Ученые также заявили, что легко переболевшим людям тоже необходимо выстраивать систему по восстановлению организма.
О коварности вируса в октябре прошлого года говорил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тогда он заявил, что СOVID-19 может привести к хронической усталости, кашлю, одышке, а также воспалению внутренних органов.
«Это не просто вирус, который убивает людей. Для значительного числа пациентов этот вирус вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий», — подчеркивал глава ВОЗ.