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Здоровье

Ученые выявили у коронавируса формы хронического заболевания

У пациентов, легко перенесших COVID-19, на протяжении нескольких месяцев могут наблюдаться усталость, бессонница, боли и мышечная слабость. Им требуется дополнительный уход, заявили бельгийские и голландские ученые.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

Исследование проводили над 1837 пациентами, которые перенесли коронавирус в легкой форме и не были госпитализированы. Ученые выясняли процесс и темпы их восстановления после инфекции, пишет РБК.

30% переболевших были признаны зависимыми от ухода, у 52,4% потребность в нем возросла в течение 79 дней. При этом до исследования в помощи в постоянные делах нуждались лишь 7,7%.

В числе симптомов, которые пациенты испытывали долгое время, названы усталость (98%), мышечная слабость (90%), нарушение сна (88%) и боли (87%).

Авторы исследования предложили считать СOVID-19 хроническим, если симптомы сохраняются более 12 недель. Ученые также заявили, что легко переболевшим людям тоже необходимо выстраивать систему по восстановлению организма.

О коварности вируса в октябре прошлого года говорил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тогда он заявил, что СOVID-19 может привести к хронической усталости, кашлю, одышке, а также воспалению внутренних органов.

«Это не просто вирус, который убивает людей. Для значительного числа пациентов этот вирус вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий», — подчеркивал глава ВОЗ.

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