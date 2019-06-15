Ученые выяснили, к каким последствиям могут привести татуировки

Каждый пятый новоиспеченный обладатель татуировок или пирсинга испытывает проблемы со здоровьем в ближайшие пять лет — к такому вводу пришли ученые из Великобритании, проведя опрос среди двух тысяч человек. О результатах исследования сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Опрос проводили эксперты из благотворительной организации «Королевское общество здравоохранения». Они общались с теми, кто недавно «украсил» свое тело, и изучали их физическое и психическое состояние. Выяснилось, что около 18% опрошенных испытывали определенные проблемы со здоровьем.

Наиболее распространенные выявленные последствия татуировки или пирсинга — различные ожоги и отеки. Однако в отдельных случаях татуировки вызывали даже сепсис с летальным исходом. Также эксперты выяснили, что каждый десятый из тех, кто страдал от различных заболеваний, вынужден был обратиться к врачам.

В связи с этим ученые рекомендуют ввести обязательное получение лицензий на оказание подобных услуг, что позволит минимизировать риски для любителей татуировок, пирсинга и прочей «экзотики».