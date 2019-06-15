Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Ученые выяснили, к каким последствиям могут привести татуировки

Каждый пятый новоиспеченный обладатель татуировок или пирсинга испытывает проблемы со здоровьем в ближайшие пять лет — к такому вводу пришли ученые из Великобритании, проведя опрос среди двух тысяч человек. О результатах исследования сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

"Парные" татуировки.
"Парные" татуировки.
novate.ru

Опрос проводили эксперты из благотворительной организации «Королевское общество здравоохранения». Они общались с теми, кто недавно «украсил» свое тело, и изучали их физическое и психическое состояние. Выяснилось, что около 18% опрошенных испытывали определенные проблемы со здоровьем.

Наиболее распространенные выявленные последствия татуировки или пирсинга — различные ожоги и отеки. Однако в отдельных случаях татуировки вызывали даже сепсис с летальным исходом. Также эксперты выяснили, что каждый десятый из тех, кто страдал от различных заболеваний, вынужден был обратиться к врачам.

В связи с этим ученые рекомендуют ввести обязательное получение лицензий на оказание подобных услуг, что позволит минимизировать риски для любителей татуировок, пирсинга и прочей «экзотики».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость