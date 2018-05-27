Ученые: жевательная резинка помогает похудеть

К эксперименту привлекли 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Участники одной группы жевали две подушечки резинки во время ходьбы в течение 15 минут. Второй группе давали порошок, содержащий такие же ингредиенты.

После этого ученые фиксировали частоту сердечных сокращений и расход энергии. У первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у испытуемых из второй.

"Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", — заключили авторы исследования, пишет Лента.ру.