Ученые: жевательная резинка помогает похудеть

Жевательная резинка может помочь похудеть. Но для этого надо жевать ее во время ходьбы. К такому выводу пришли японские ученые. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Physical Therapy Science.
К эксперименту привлекли 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Участники одной группы жевали две подушечки резинки во время ходьбы в течение 15 минут. Второй группе давали порошок, содержащий такие же ингредиенты.
После этого ученые фиксировали частоту сердечных сокращений и расход энергии. У первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у испытуемых из второй.
"Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", — заключили авторы исследования, пишет Лента.ру.
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