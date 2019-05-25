Ученые назвали главные признаки дефицита витамина С

Этот витамин, отмечает британское издание, принимает важнейшее участие при восстановлении тканей. Таким образом, при его дефиците даже самые легкие травмы могут оставаться у человека на протяжении долгого времени.
Недостаток аскорбиновой кислоты, помимо прочего, связан с риском увеличения веса, постоянной усталостью и плохим настроением, снижением иммунитета. Чаще всего нехватка витамина С вызвана неправильным питанием, курением и злоупотреблением алкоголя, анорексией или психическими заболеваниями.
Витамин С люди получают с пищей. Его источниками являются шиповник, облепиха, черная смородина и многие другие фрукт и овощи