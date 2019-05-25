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Здоровье

Ученые назвали главные признаки дефицита витамина С

Одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С являются плохо заживающие ссадины и раны, сообщают «Известия».

На Бийском витаминном заводе.
На Бийском витаминном заводе.
Анна Зайкова

Этот витамин, отмечает британское издание, принимает важнейшее участие при восстановлении тканей. Таким образом, при его дефиците даже самые легкие травмы могут оставаться у человека на протяжении долгого времени.

Недостаток аскорбиновой кислоты, помимо прочего, связан с риском увеличения веса, постоянной усталостью и плохим настроением, снижением иммунитета. Чаще всего нехватка витамина С вызвана неправильным питанием, курением и злоупотреблением алкоголя, анорексией или психическими заболеваниями.

Витамин С люди получают с пищей. Его источниками являются шиповник, облепиха, черная смородина и многие другие фрукт и овощи

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