Ученый допустил связь ковида с развитием болезни Альцгеймера

Ученые активно изучают связь инфекций с развитием болезни Альцгеймера. При постковидном синдроме у людей порой отмечается ухудшение памяти и ряда когнитивных способностей.

«Одной из гипотез причин развития Альцгеймера является возможная роль инфекционных агентов. Между тем, при постковидном синдроме у людей порой отмечается ухудшение памяти и в целом ряда когнитивных способностей. То есть, коронавирус может навредить интеллектуальным функциям человека, и пока не известно, насколько это долгосрочное явление. При этом болезнь Альцгеймера может развиваться очень долго», — объяснил биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин.

Между тем заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов подчеркнул, что влияние COVID-19 на развитие болезни Альцгеймера пока не изучено.

«Мы пока не знаем, у нас нет данных, может ли вирус спровоцировать развитие болезни, так как нужно, чтобы прошло несколько лет. Но уже отмечается, что ранние формы Альцгеймера могут начинаться и после 55 лет, хотя всегда это было заболевание позднего возраста, от 70 лет и старше», — отметил он.

Между тем международная группа ученых выяснила, что между болезнью Альцгеймера и тяжелым течением COVID-19 есть связь.

Так, медики вырастили клетки мозга — нейроны и астроциты — из плюрипотентных стволовых клеток, а затем заразили их коронавирусом.

Дальнейшее исследование подтвердило, что ковид оказывает неврологический эффект, а клетки мозга восприимчивы к инфекции, при этом астроциты усиливают поражение мозга вирусом.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября.