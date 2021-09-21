21 сентября 8°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Ученый допустил связь ковида с развитием болезни Альцгеймера

Ученые активно изучают связь инфекций с развитием болезни Альцгеймера. При постковидном синдроме у людей порой отмечается ухудшение памяти и ряда когнитивных способностей.

Мозг. Нейроны.
Мозг. Нейроны.
СС0.

«Одной из гипотез причин развития Альцгеймера является возможная роль инфекционных агентов. Между тем, при постковидном синдроме у людей порой отмечается ухудшение памяти и в целом ряда когнитивных способностей. То есть, коронавирус может навредить интеллектуальным функциям человека, и пока не известно, насколько это долгосрочное явление. При этом болезнь Альцгеймера может развиваться очень долго», — объяснил биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин.

Между тем заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов подчеркнул, что влияние COVID-19 на развитие болезни Альцгеймера пока не изучено.

«Мы пока не знаем, у нас нет данных, может ли вирус спровоцировать развитие болезни, так как нужно, чтобы прошло несколько лет. Но уже отмечается, что ранние формы Альцгеймера могут начинаться и после 55 лет, хотя всегда это было заболевание позднего возраста, от 70 лет и старше», — отметил он.

Между тем международная группа ученых выяснила, что между болезнью Альцгеймера и тяжелым течением COVID-19 есть связь.

Так, медики вырастили клетки мозга — нейроны и астроциты — из плюрипотентных стволовых клеток, а затем заразили их коронавирусом.

Дальнейшее исследование подтвердило, что ковид оказывает неврологический эффект, а клетки мозга восприимчивы к инфекции, при этом астроциты усиливают поражение мозга вирусом.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость