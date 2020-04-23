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Здоровье

Ученый объяснил версии об искусственном происхождении Covid-19

Академик РАН учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал оценку утверждениям о том, что в COVID-19 были добавлены частицы ВИЧ.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

По мнению ученого, версия об искусственном происхождении коронавируса выглядит неубедительно.

При открытии ВИЧ учеными также поднимался вопрос о его рукотворном происхождении, однако они отследили путь его распространения, и тема давно закрыта, пишет РИА Новости.

Сейчас перед специалистами стоит задача выяснить, почему Covid-19, ставший причиной мировой пандемии, присутствует также в организме летучей мыши.

«Есть сотни тысяч вирусов, которые пока неизвестны науке, среди них есть такие, что могут серьёзно навредить человеку. Надо вмешиваться в организмы аккуратно и, наконец, подумать об экологии», — уверен академик.

Появление COVID-19 дает возможность предположить, что промежутки между вспышками инфекции будут уменьшаться, и человечество станет чаще сталкиваться с подобными эпидемиями, уверен ученый.

Новая пандемия

Человечество сможет избежать повторения пандемий, если поменяет стратегию выживания как вида. Сейчас она приводит к разрушению среды обитания, ранее заявила биолог Мария Воронцова, пишет News.ru.

По ее словам, при сохранении нынешней стратегии победа над коронавирусом не спасет людей — через два года случится еще какая-нибудь пандемия.

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