Ученый рассказал, есть ли риск распространения бубонной чумы в России

Информацию о возможном распространении чумы сообщил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр.

«Чума у монголов и у китайцев всегда была, есть и всегда будет. Никуда мы от этого не денемся, потому что это неискоренимо. Болеют сурки, суслики. Нам не страшно по одной простой причине, потому что у нас там люди не водятся», — заявил НИкифоров, отметив, что даже в Монголии вспышка произошла в малолюдной местности.