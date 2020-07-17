Ученый рассказал, есть ли риск распространения бубонной чумы в России

Информацию о возможном распространении чумы сообщил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр.
«Чума у монголов и у китайцев всегда была, есть и всегда будет. Никуда мы от этого не денемся, потому что это неискоренимо. Болеют сурки, суслики. Нам не страшно по одной простой причине, потому что у нас там люди не водятся», — заявил НИкифоров, отметив, что даже в Монголии вспышка произошла в малолюдной местности.
Российский ученый также заявил, что чума не страшна, потому что «все от нее привиты». К тому же, в отличие от COVID-19, чума легче поддается терапии.
Напомним, что 14 июля в Монголии от заражения чумой умер 15-летний подросток. Он скончался по пути в больницу.
За несколько дней до этого он вместе с друзьями ел блюдо с мясом монгольского сурка.