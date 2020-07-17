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17 июля
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Здоровье

Ученый рассказал, есть ли риск распространения бубонной чумы в России

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии НИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров опроверг ранее высказанное предположение о риске распространения бубонной чумы у границ России, пишет «Лента».

Суслик.
Суслик.
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Информацию о возможном распространении чумы сообщил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр.

«Чума у монголов и у китайцев всегда была, есть и всегда будет. Никуда мы от этого не денемся, потому что это неискоренимо. Болеют сурки, суслики. Нам не страшно по одной простой причине, потому что у нас там люди не водятся», — заявил НИкифоров, отметив, что даже в Монголии вспышка произошла в малолюдной местности.

Российский ученый также заявил, что чума не страшна, потому что «все от нее привиты». К тому же, в отличие от COVID-19, чума легче поддается терапии.

Напомним, что 14 июля в Монголии от заражения чумой умер 15-летний подросток. Он скончался по пути в больницу.

За несколько дней до этого он вместе с друзьями ел блюдо с мясом монгольского сурка.

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