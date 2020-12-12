Удар по оливье: о самых вредных блюдах на новогоднем столе рассказала эксперт

Самые вредные из новогодних блюд — сложные салаты с большим количеством майонеза. Традиционный оливье в «новогодних» количествах — очень тяжелый для организма, рассказала гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная, пишет RT.

Из составляющих новогодних блюд вреднее всего майонез, сыр и орехи.

«Это тоже сложные для переваривания продукты. Если вы готовите запеченную в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите ее в масле», — пояснила врач.

К новогоднему столу полезнее подать легкие травянистые салаты с минимальной заправкой. А мясо в духовке лучше подать на следующий день — 1 января, пишет Lenta.ru.

Чем легче будут закуски на новогоднем столе, тем легче для организма, подчеркнула Бережная.