Ухудшилась ковид-ситуация в мире. Рекомендации россиянам

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил об ухудшении ковид-ситуации в мире. За девять дней число зараженных каждые сутки увеличивалось на 100 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на данные, которые озвучил Тедрос Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ, пандемия охватывает все больше людей в разных странах. Более 75 процентов случаев заражений сейчас приходится на Южную и Северную Америку, а также Южную Азию. Плохая статистика и в большинстве стран Африки. Кроме того, сообщения о росте числа зараженных поступают из части стран Восточной и Центральной Европы, а также из Центральной Азии, отметил глава ВОЗ.

Российская система здравоохранения должна быть готова к возможному росту числа новых случаев заражения коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Также Вуйнович рекомендовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, пишет bfm.ru.

«Важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой», — отметила Вуйнович.

Однако, по ее словам, в людных местах «маски обеспечат защиту».