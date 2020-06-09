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Здоровье

Ухудшилась ковид-ситуация в мире. Рекомендации россиянам

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил об ухудшении ковид-ситуации в мире. За девять дней число зараженных каждые сутки увеличивалось на 100 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на данные, которые озвучил Тедрос Гебрейесус.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

По словам гендиректора ВОЗ, пандемия охватывает все больше людей в разных странах. Более 75 процентов случаев заражений сейчас приходится на Южную и Северную Америку, а также Южную Азию. Плохая статистика и в большинстве стран Африки. Кроме того, сообщения о росте числа зараженных поступают из части стран Восточной и Центральной Европы, а также из Центральной Азии, отметил глава ВОЗ.

Российская система здравоохранения должна быть готова к возможному росту числа новых случаев заражения коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Также Вуйнович рекомендовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, пишет bfm.ru.

«Важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой», — отметила Вуйнович.

Однако, по ее словам, в людных местах «маски обеспечат защиту».

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