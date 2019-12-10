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10 декабря -3°C

Медики рассказали, как при помощи стула определить рак легких

Эксперты рассказали о нескольких признаках, на которые обычно не обращают внимание, но они могут указывать на рак легких, пишет «Медикфорум» со ссылкой на Express.

Стул в баре.
Стул в баре.
СС0

По данным медиков, злокачественные поражения легких — наиболее распространенный среди мужчин рак в России — это связано с очень высоким количеством курильщиков.

Довольно часто эту болезнь обнаруживают на поздних стадиях, когда помочь пациенту уже практически нельзя. Поэтому важно обращать внимание на классические симптомы, к которым относятся постоянный кашель, кровь в мокроте, устойчивая одышка, необъяснимая усталость, а также потеря аппетита и веса.

Однако есть и менее распространенные симптомы, которые также могут сигнализировать о раке легких.

К примеру, если есть проблема при вставании со стула. Отмечается, что если человек находится в сидячем положении, а потом встает, то у пациентов с раком легких наблюдаются сложности. Им требуется больше усилий для подъема, а также возникают проблемы с устойчивостью.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Наличие таких симптомов называют одним из первых признаков синдрома Ламберта-Итона. При нем мышцы вокруг бедер ослабевают, что может наблюдаться при мелкоклеточном раке легких.

На поздних стадиях могут ослабевать мышцы в районе плечей, а также осуществляться паранеопластическая дегенерация мозжечка, провоцирующая потерю баланса и устойчивости при движениях рук и ног.

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