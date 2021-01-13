Улыбка молодости. В Барнауле за сутки решают проблему с зубами на годы вперед

Здоровье полости рта — одно из самых актуальных направлений современной медицины. Новые технологии только за последние несколько лет шагнули далеко вперед, и сегодня барнаульские специалисты-стоматологи могут предложить пациентам новаторские подходы к решению их проблем, включая адентию — полное или частичное отсутствие зубов.

Наиболее актуальна проблема отсутствия зубов для людей старшего поколения. Но на самом деле в общей сложности достаточно провести всего сутки в кресле стоматолога, чтобы вернуть себе улыбку молодости.

Адентия — заболевание, которое имеет множество негативных последствий для организма. Это и сложности с приемом пищи, и, как следствие, проблемы с пищеварением и желудком. Отсутствие зубов также ведет к дефектам речи, атрофии жевательных и лицевых мышц, психологическим проблемам, связанным с неуверенностью в себе.

В силу того, что адентия характерна для пожилых людей, риски для здоровья в данном случае по понятным причинам возрастают.

Впрочем, у современной стоматологии есть эффективное и быстрое решение этой проблемы. Стоматологическая клиника «Крокус» предлагает пациентам уникальный протез «Улыбка молодости», который не нужно снимать.

Подарите улыбку молодости себе и своим близким! Стоматологическая клиника «Крокус»

Протез устанавливается на одну челюсть на четырех имплантах всего за сутки, и в результате пациент получает возможность вернуться к нормальной жизни без необходимости длительной реабилитации.

Изготовление протеза и его установка осуществляются исходя из индивидуальных особенностей пациента и исключают какой-либо дискомфорт при каждодневном использовании.

«Улыбка молодости» помогает восстановить базовые функции полости рта, вернуть чувство уверенности, нормализовать функцию речи, активизировать жевательные и лицевые мышцы, позволяет принимать твердую пищу без каких-либо неудобств и на годы вперед избавляет от проблем с зубами", — рассказали в клинике «Крокус».

Чтобы записаться на консультацию к специалисту в любое удобное время, достаточно сделать всего один звонок.

Подарите улыбку молодости себе и своим близким!

Адрес: Барнаул, ул. Советская, 6, корпус 2.

Телефон: (3852) 573−773

Сайт: skrokus.ru

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