Умер известный онколог Андрей Павленко, который два года боролся с раком

5 января в Санкт-Петербурге умер онколог-хирург, руководитель онкологическим отделением крупной университетской клиники Андрей Павленко. С 2018 года он боролся с раком желудка третьей степени в специальном проекте «Жизнь человека» интернет-портала «Такие дела», пишет ТАСС. Ему было 39 лет.

О своем заболевании врач случайно узнал в марте 2018 года. Эту форму рака сложно диагностировать на раннем этапе, развитие опухоли протекало в скрытой форме и бессимптомно. Шанс на выздоровление составлял около 5%, пишут «Такие дела».

После этого он запустил социальный блог «Жизнь человека», в котором рассказывал о системе онкологической помощи в России, с какими трудностями приходится сталкиваться больному раком.

В перерывах между лечением Павленко продолжал принимать пациентов и выступать на научных конференциях.

Незадолго до кончины онколог записал видеообращение, которое начинается со слов: «Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер».

В ролике Павленко благодарит всех, кто помогал ему в период болезни. Также он объявил о создании гранта, который будет финансировать медиапроекты, освещающие «правильную, правдивую информацию об онкологических заболеваниях».

В сообщении также отмечено, что половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, у которого осталось трое детей, вторая половина — распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с раком.