Унисекс. Онколог развенчал три главных мифа о раке груди

Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы. Оказывается эта болезнь не является исключительно женским заболеванием, сообщает омское областное телевидение.

По словам врача, рак груди, вопреки расхожему мнению, не является исключительно женским заболеванием. У мужчин тоже есть молочная железа, которая находится в рудиментальном состоянии. Более того, у мужчин этот вид онкологии протекает намного агрессивнее.

«То есть у мужчин из-за их строения молочной железы рак не только развивается агрессивнее, но и делает это куда быстрее, чем у женщин. От момента обнаружения уплотнения до третьей стадии проходит мало времени», — объяснил медик.

Также ложным является убеждение, что рак груди характерен только для женщин среднего и пенсионного возраста. Болезнь «молодеет» из-за лучшего выявления и высокого уровня стресса у молодых девушек.

Еще один миф: тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут спровоцировать развитие опухоли. Однако врач уверен в обратном.

«При постановке импланта идет сдавление тканей молочной железы, нарушается микроциркуляция, происходит атрофия тканей — клетки успокаиваются, не так активно делятся. То есть у тех пациенток, у которых была сделана пластическая операция, у них снижается риск развития рака груди», — сказал хирург.

Заболевание поддается лечению на ранних стадиях, напомнил онколог и порекомендовал регулярно проходить медицинское обследование груди.