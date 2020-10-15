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15 октября
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Здоровье

Унисекс. Онколог развенчал три главных мифа о раке груди

Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы. Оказывается эта болезнь не является исключительно женским заболеванием, сообщает омское областное телевидение.

Женская грудь.
Женская грудь.
unsplash.com

По словам врача, рак груди, вопреки расхожему мнению, не является исключительно женским заболеванием. У мужчин тоже есть молочная железа, которая находится в рудиментальном состоянии. Более того, у мужчин этот вид онкологии протекает намного агрессивнее.

«То есть у мужчин из-за их строения молочной железы рак не только развивается агрессивнее, но и делает это куда быстрее, чем у женщин. От момента обнаружения уплотнения до третьей стадии проходит мало времени», — объяснил медик.

Также ложным является убеждение, что рак груди характерен только для женщин среднего и пенсионного возраста. Болезнь «молодеет» из-за лучшего выявления и высокого уровня стресса у молодых девушек.

Еще один миф: тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут спровоцировать развитие опухоли. Однако врач уверен в обратном.

«При постановке импланта идет сдавление тканей молочной железы, нарушается микроциркуляция, происходит атрофия тканей — клетки успокаиваются, не так активно делятся. То есть у тех пациенток, у которых была сделана пластическая операция, у них снижается риск развития рака груди», — сказал хирург.

Заболевание поддается лечению на ранних стадиях, напомнил онколог и порекомендовал регулярно проходить медицинское обследование груди.

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