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Здоровье

Условие снятия ограничений из-за ковида назвал глава Минздрава

Ограничительные меры из-за коронавируса необходимы до тех пор, пока нет возможности повлиять на пандемию лекарствами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Глава Минздрава Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко.
roszdravnadzor.ru

«Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы», — сказал министр на конференции «Медицина и качество».

По словам Мурашко, локдаун и другие ограничения — это вынужденные меры, которые сегодня нужны, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения.

Ранее глава ведомства внес предложение ограничить передвижение внутри страны во время пандемии коронавируса, пишет Lenta.ru. Подобные действия могут быть приняты в рамках борьбы с распространением инфекции, уверен министр.

Накануне в России было выявлено рекордное количество зараженных коронавирусом — 29 039 человек.

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