Условие снятия ограничений из-за ковида назвал глава Минздрава

«Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы», — сказал министр на конференции «Медицина и качество».
По словам Мурашко, локдаун и другие ограничения — это вынужденные меры, которые сегодня нужны, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения.
Ранее глава ведомства внес предложение ограничить передвижение внутри страны во время пандемии коронавируса, пишет Lenta.ru. Подобные действия могут быть приняты в рамках борьбы с распространением инфекции, уверен министр.
Накануне в России было выявлено рекордное количество зараженных коронавирусом — 29 039 человек.