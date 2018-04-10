Успей воспользоваться суперакцией от клиники "Еврокосмо"

Ревитализация Princess Rich за 5500 рублей (вместо 7000 рублей).
Princess Rich - препарат, который подстраивается под вас!
- Волшебство происходит благодаря технологии Advanced Rejuvenation Technology.
- Удивительная способность Princess Rich распределяться в те участки кожи, которые в наибольшей степени нуждаются в увлажнённости и наполнении, не вызывая отека.
- Препарат предназначен для повышения тонуса и эластичности кожи.
- Применяется в качестве наполнителя для мелких морщин, "гусиных лапок", мимических морщин вокруг рта - "морщинок улыбки или курильщика".
- Быстро восстанавливает все клеточные ресурсы.
- Отсрочит старение кожи на длительный период.
- И самое главное - никакой аллергии!
Он без особых усилий справится:
- с тусклой нездоровой кожей;
- дряблостью;
- шрамами;
- углублениями и рубцами;
- уменьшит многочисленные складки;
- значительно подтянет контур лица;
- вылечит чрезвычайную сухость кожи;
- полностью удалит мимические морщинки.
Клиника "Еврокосмо"
Адрес: Барнаул, ул. Молодёжная, 62-Б
Тел.: +7 (3852) 62-88-70; 62-88-70
E-mail: eurocosmo22@mail.ru
Сайт: eurocosmo.ru
График работы: Пн-Сб с 10.00 - 20.00
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