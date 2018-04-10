Здоровье

Успей воспользоваться суперакцией от клиники "Еврокосмо"

Сегодня, 10:45.
Здоровье

Ревитализация Princess Rich за 5500 рублей (вместо 7000 рублей).

Princess Rich - препарат, который подстраивается под вас!

Суперакция от клиники "Еврокосмо".
Суперакция от клиники "Еврокосмо". Иллюстрация : архив ООО "ЕвромедикаКосметик".
  • Волшебство происходит благодаря технологии Advanced Rejuvenation Technology.
  • Удивительная способность Princess Rich распределяться в те участки кожи, которые в наибольшей степени нуждаются в увлажнённости и наполнении, не вызывая отека. 
  • Препарат предназначен для повышения тонуса и эластичности кожи. 
  • Применяется в качестве наполнителя для мелких морщин, "гусиных лапок", мимических морщин вокруг рта - "морщинок улыбки или курильщика". 
  • Быстро восстанавливает все клеточные ресурсы. 
  • Отсрочит старение кожи на длительный период. 
  • И самое главное - никакой аллергии!

Он без особых усилий справится:

  • с тусклой нездоровой кожей; 
  • дряблостью; 
  • шрамами; 
  • углублениями и рубцами; 
  • уменьшит многочисленные складки; 
  • значительно подтянет контур лица; 
  • вылечит чрезвычайную сухость кожи; 
  • полностью удалит мимические морщинки.

Клиника "Еврокосмо"

Адрес: Барнаул, ул. Молодёжная, 62-Б
Тел.: +7 (3852) 62-88-70; 62-88-70

E-mail: eurocosmo22@mail.ru
Сайт: eurocosmo.ru

График работы: Пн-Сб с 10.00 - 20.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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