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Здоровье

Устойчивый к лекарствам грибок-убийца атаковал больницы по всему миру

В нескольких американских штатах в больницах распространился очень живучий и опасный грибок Candida auris, пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Times. Грибок атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

В бруклинском отделении медицинского комплекса Маунт-Синай госпитализировали пожилого мужчину, анализы крови которого показали, что он заражен Candida auris. Пациента изолировали в отделении интенсивной терапии, но сделать медики ничего не смогли: 90 дней спустя мужчина скончался.

Однако грибок не исчез из больницы. Все в палате было покрыто спорами: персоналу больницы пришлось даже снять часть напольной и потолочной плитки, чтобы устранить этот живучий микроорганизм.

Candida auris — пример супер-устойчивого к большинству известных препаратов грибка. Его нашли в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс и других.

Линн Соса,
заместитель главного эпидемиолога штата Коннектикут:

Я считаю Candida auris главной угрозой среди устойчивых инфекций. В большинстве случаев она непобедима и распознается с трудом. Впервые о Candida auris стало известно в 2009 году — его обнаружили в ухе у пожилой японки.

За последние пять лет этот грибок находили в больницах и домах престарелых Венесуэлы, Испании, Индии, Пакистана, Южной Африки, Великобритании и других стран. Около половины пациентов, подхвативших этот грибок, умирает в течение 90 дней. В общей сложности в США зафиксировали 587 случаев заболевания, из них большая часть — в штате Нью-Йорк.

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