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Здоровье

Утвержден список противопоказаний к вакцинации от ковида

Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Среди временных противопоказаний — острые инфекционные и вирусные заболевания.

К бессрочным противопоказаниям против вакцинации от коронавируса относятся гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергическая реакция, поствакцинальные осложнения.

Противопоказаниями для прививки «КовиВаком», «ЭпиВакКороной», «Спутником Лайт», «Спутником М» и «ЭпиВакКороной-Н» являются беременность, период грудного вскармливания или наличие злокачественных новообразований, пишет bfm.ru.

Ранее в Минздраве поясняли, что перечень факторов для медотводов от прививки взаимосвязан со списком противопоказаний к вакцинации конкретным препаратом.

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