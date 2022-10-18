18 октября
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Здоровье

Увеличение зарплат сельских врачей рассмотрит Минздрав

Минздрав России проработает вопрос увеличения зарплат врачей, которые работают в селах, пишет ТАСС.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

С предложением повысить зарплаты медработникам, работающим в сельской местности, выступил один из депутатов Госдумы на заседании по бюджету и налогам.

«Нужно рассмотреть этот вопрос. Мы его проработаем»

С 2012 года в России действует программа «Земский доктор». Она предусматривает выплату денежных средств врачам, работающим в сельской местности.

Там они должны отработать пять лет.

Как работники муниципалитетов, фельдшеры скорой медицинской помощи и фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов получают единоразовые выплаты в размере 500 тыс. рублей.

Выплаты действуют в России с 2018 года.

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