Увеличение зарплат сельских врачей рассмотрит Минздрав

С предложением повысить зарплаты медработникам, работающим в сельской местности, выступил один из депутатов Госдумы на заседании по бюджету и налогам.
«Нужно рассмотреть этот вопрос. Мы его проработаем»
С 2012 года в России действует программа «Земский доктор». Она предусматривает выплату денежных средств врачам, работающим в сельской местности.
Там они должны отработать пять лет.
Как работники муниципалитетов, фельдшеры скорой медицинской помощи и фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов получают единоразовые выплаты в размере 500 тыс. рублей.
Выплаты действуют в России с 2018 года.