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Здоровье

Увеличивается в пять раз. Патологоанатом рассказала, как коронавирус поражает внутренние органы

Основная мишень COVID-19 — легкие. Об этом рассказала главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в эфире «России 1».

Легкие. Пневмония. Снимок.
Легкие. Пневмония. Снимок.
СС0

Стандартная масса легких — 350 граммов. Однако у жертв коронавируса они могут увеличиться до двух килограммов, рассказала врач. Кроме того, Гришина подчеркнула, что зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — также отметила она.

По словам медика, основной возраст скончавшихся пациентов с COVID-19 — около пятидесяти лет. Однако в последнее время немного увеличилось число жертв среди молодых пациентов.

Помимо легких, по сведениям медиков, коронавирус может поразить и другие ткани и органы.

По последним данным, всего в Алтайском крае зафиксировано 15 680 заболевших COVID-19, выздоровело 13 552 человека. Всего за период пандемии в регионе умерло 604 человека.

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