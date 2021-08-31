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Здоровье

Узбекские ученые соберут урожай помидоров-вакцин от ковида. Комментарий эксперта

В Узбекистане создали съедобную вакцину от коронавируса.

Помидор.
Помидор.
СС0.

Специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали вакцину на основе помидора, сообщают «Sputnik Узбекистан», Zamon.uz.

«Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает „вакцинированный помидор“, он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела», — рассказал один из исследователей.

Ученые работают над проектом с января этого года, сообщает НТВ. Первые такие помидоры созреют уже через два месяца.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал создание в Узбекистане помидора-вакцины от COVID-19. По его мнению, сделать такое вполне возможно.

«Вообще такая технология — выращивание вакцин растительного происхождения — имеет основания быть», — сказал вирусолог.

Однако он отметил, что трудно объяснить что-то конкретнее из-за отсутствия данных, которые не предоставил Узбекистан, пишет Lenta.ru.

Также он объяснил, что теоретически подобные модели на данный момент разрабатываются с помощью молекулярно-генетических технологий.

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