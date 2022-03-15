Ужесточить ответственность за производство и продажу контрафактного алкоголя предложили сенаторы

Сенаторы из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам разработали законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за производство, оборот и продажу контрафактного алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроектом предусматривается, что теперь лиц, виновных в продаже контрафактного алкоголя на сумму более 1 тыс. рублей, будут привлекать к уголовной ответственности.

Сейчас наказывают только тех, кто нелегально произвел или продал такую продукцию в крупном (от 100 тыс.) или особо крупном размере (1 млн рублей), пишет Газета.Ru.

По действующему законодательству, за это грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

«Крупным размером признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство или оборот которых (за исключением розничной продажи) осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая 10 тыс. рублей, в случае розничной продажи без соответствующей лицензии — 1 тыс. рублей, а особо крупным — 1 млн рублей», — говорится в документе.

Ранее у барнаульца нашли контрафактный алкоголь и табак на 2,3 млн рублей.