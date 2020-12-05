В алтайских ковидных госпиталях третьи сутки подряд заканчиваются 14 смертями

14 летальных случаев были также зафиксированы 3 и 4 декабря.
Выздоровели всего 23646 человек. Умерло 1180 человек, в том числе 612 от коронавирусной инфекции.
На 5 декабря в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 лежат 2359 человек и 1 259 пациентов с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 531, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 140.
Минздравом края развернуто 5330 коек, к кислороду имеют подключение 2832, с ИВЛ — 488. Резервных коек — 1712.
На новую коронавирусную инфекцию в крае обследовано 856811 человек. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5925 за минувшие сутки.
Новые случаи
- Барнаул — 63,
- Бийск — 22,
- Рубцовск — 21,
- Новоалтайск, Немецкий национальный район — по 11 заболевших,
- Алейск — 9,
- Залесовский, Славгород — по 7 заболевших,
- Заринский район — 6,
- Калманский, Рубцовский районы — по 5 заболевших,
- Волчихинский, Егорьевский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Каменский, Локтевский, Михайловский, Табунский, Яровое — по 3 заболевших,
- Косихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
- Кулундинский, Курьинский, Павловский, Поспелихинский, Советский, Суетский, Тальменский, Троицкий, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.