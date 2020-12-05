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Здоровье

В алтайских ковидных госпиталях третьи сутки подряд заканчиваются 14 смертями

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 238 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 — 6, сообщили 3 декабря в оперативном штабе.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

14 летальных случаев были также зафиксированы 3 и 4 декабря.

Выздоровели всего 23646 человек. Умерло 1180 человек, в том числе 612 от коронавирусной инфекции.

На 5 декабря в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 лежат 2359 человек и 1 259 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 531, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 140.

Минздравом края развернуто 5330 коек, к кислороду имеют подключение 2832, с ИВЛ — 488. Резервных коек — 1712.

На новую коронавирусную инфекцию в крае обследовано 856811 человек. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5925 за минувшие сутки.

Новые случаи

  • Барнаул — 63,
  • Бийск — 22,
  • Рубцовск — 21,
  • Новоалтайск, Немецкий национальный район — по 11 заболевших,
  • Алейск — 9,
  • Залесовский, Славгород — по 7 заболевших,
  • Заринский район — 6,
  • Калманский, Рубцовский районы — по 5 заболевших,
  • Волчихинский, Егорьевский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Каменский, Локтевский, Михайловский, Табунский, Яровое — по 3 заболевших,
  • Косихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
  • Кулундинский, Курьинский, Павловский, Поспелихинский, Советский, Суетский, Тальменский, Троицкий, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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