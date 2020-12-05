В алтайских ковидных госпиталях третьи сутки подряд заканчиваются 14 смертями

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 238 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 — 6, сообщили 3 декабря в оперативном штабе.

14 летальных случаев были также зафиксированы 3 и 4 декабря.

Выздоровели всего 23646 человек. Умерло 1180 человек, в том числе 612 от коронавирусной инфекции.

На 5 декабря в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 лежат 2359 человек и 1 259 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 531, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 140.

Минздравом края развернуто 5330 коек, к кислороду имеют подключение 2832, с ИВЛ — 488. Резервных коек — 1712.

На новую коронавирусную инфекцию в крае обследовано 856811 человек. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5925 за минувшие сутки.

Новые случаи