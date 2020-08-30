В алтайских районах и малых городах коронавирус постепенно отступает

По данным на 30 августа, в Алтайском крае зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, Подавляющая часть новых заболевших выявлена в Барнауле.

По данным оперативного штаба региона, в краевой столице появилось 49 новых случаев COVID-19.

В Бийске, Павловском, Угловском районах — по два заболевших, в Яровом, Бурлинском, Зональном, Кулундинском, Локтевском, Немецком национальном, Солонешенском, Суетском, Хабарском районах — по одному заболевшему.

В остальных территориях вновь заболевших нет.

Тяжелобольных людей в Алтайском крае — 108, на аппарате ИВЛ — 34. Всего выздоровело 10 373 человека, из них за прошедшие сутки — 49 пациентов.

За весь период пандемии скончались 333 человека, за прошедшие сутки — три пациента, от COVID-19 — 2 и один человек — по иной причине смерти.