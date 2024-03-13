13 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

В Алтайский край после дефицита поступили вакцины для детей

Теперь в регионе есть вакцины от дифтерии, столбняка, краснухи, коклюша, паротита, ветрянки и других опасных болезней, отчитались в региональном Минздраве.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

В регион поступили вакцины для детей и взрослых. Среди них вакцина «Менактра» для профилактики менингококковых инфекций, АДС-М против дифтерии и столбняка, БЦЖ и БЦЖ-М против туберкулеза, АКДС для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, «Вактривир» для профилактики кори, краснухи и паротита, «Варилрикс» против ветряной оспы и др.

Жители Алтайского края могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства.

Ранее сообщалось, что в Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере появилось новое оборудование.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость