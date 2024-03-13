В Алтайский край после дефицита поступили вакцины для детей

Теперь в регионе есть вакцины от дифтерии, столбняка, краснухи, коклюша, паротита, ветрянки и других опасных болезней, отчитались в региональном Минздраве.

В регион поступили вакцины для детей и взрослых. Среди них вакцина «Менактра» для профилактики менингококковых инфекций, АДС-М против дифтерии и столбняка, БЦЖ и БЦЖ-М против туберкулеза, АКДС для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, «Вактривир» для профилактики кори, краснухи и паротита, «Варилрикс» против ветряной оспы и др.

Жители Алтайского края могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства.

Ранее сообщалось, что в Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере появилось новое оборудование.

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