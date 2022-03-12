В Алтайский край привезли новую партию «детских» вакцин «Спутник-М»

Вакцинация детей и подростков в Алтайском крае началась в январе, были привиты 1680 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
По словам главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения Алтайского края Ирины Переладовой, осложнения после прививки у детей выявлены не были.
Вакцинация будет организована без отрыва от учебного процесса.
Напомним, «Спутник М» был разработан Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и полностью повторяет взрослую вакцину, но ее дозировка уменьшена в 5 раз. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
Для образования коллективного иммунитета нужно привить 60% детского населения. Вакцинация проводится с письменного согласия родителей.