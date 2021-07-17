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Здоровье

В алтайском городе-курорте за сутки не выявили ни одного заболевшего ковидом

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 91 пациент, умер 21 человек от ковида, сообщает оперштаб.

Врач в ковидном госпитале.
Врач в ковидном госпитале.
Pixabay.com

Новые случаи заболевания зарегистрированы, в том числе бессимптомные: Барнаул — 100, Бийск — 23, Рубцовск — 21, Алейск и Камень-на-Оби — 8, Первомайский район — 7, Табунский, Тальменский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 5 заболевших, Крутихинский, Усть — Калманский, Усть — Пристанский, Чарышский районы — по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Солтонский, Суетский, Угловский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших, Славгород, Алейский, Егорьевский, Змеиногорский, Зональный, Михайловский, Немецкий национальный, Косихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Троицкий, Тюменцевский районы — по 2 заболевших, Калманский, Красногорский, Локтевский, Павловский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Город-курорт Белокуриха уже долгое время вне списка. Всего за весь период пандемии в Белокурихе заболели 306 человек.

По состоянию на 17 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3255 человек.

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