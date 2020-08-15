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Здоровье

+89. В Алтайском крае более 100 инфицированных коронавирусом — тяжелобольные

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 89 инфицированных, выздоровело — 134 пациента, зарегистрировано шесть смертельных случаев, и ноль — от COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
CC0

На 15 августа в Алтайском крае зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 51, Бийск — 7, Славгород — 6, Первомайский район — 5, Новоалтайск — 4, ЗАТО Сибирский — 3, Рубцовск, Тальменский, Благовещенский, Волчихинский районы — по 2 заболевших, Зональный, Локтевский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 10 534 человек, в том числе 929 детей до 17 лет включительно.

Госпиталь для пациентов с Covid-19 в Камне-на-Оби.
Госпиталь для пациентов с Covid-19 в Камне-на-Оби.
«Каменские известия»
  • Из общего числа заболевших 172 случая — завозные.
  • 5292 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами.
  • 2609 — у больных внебольничной пневмонией
  • 3392 — у заболевших ОРВИ
  • В 4533 случаях — бессимптомное течение.
  • Тяжелобольных — 106, на аппарате ИВЛ находится 27 пациентов.

Всего выздоровело — 8886 человек, за прошедшие сутки 134.

Всего скончалось — 275 человек (за прошедшие сутки +6), от коронавирусной инфекции — 109; иные причины смерти — 162 (+6) человек; на экспертизе продолжают оставаться 4 случая.

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