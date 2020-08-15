На 15 августа в Алтайском крае зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
Барнаул — 51, Бийск — 7, Славгород — 6, Первомайский район — 5, Новоалтайск — 4, ЗАТО Сибирский — 3, Рубцовск, Тальменский, Благовещенский, Волчихинский районы — по 2 заболевших, Зональный, Локтевский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 10 534 человек, в том числе 929 детей до 17 лет включительно.
- Из общего числа заболевших 172 случая — завозные.
- 5292 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами.
- 2609 — у больных внебольничной пневмонией
- 3392 — у заболевших ОРВИ
- В 4533 случаях — бессимптомное течение.
- Тяжелобольных — 106, на аппарате ИВЛ находится 27 пациентов.
Всего выздоровело — 8886 человек, за прошедшие сутки 134.
Всего скончалось — 275 человек (за прошедшие сутки +6), от коронавирусной инфекции — 109; иные причины смерти — 162 (+6) человек; на экспертизе продолжают оставаться 4 случая.