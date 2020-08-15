За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 89 инфицированных, выздоровело — 134 пациента, зарегистрировано шесть смертельных случаев, и ноль — от COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

На 15 августа в Алтайском крае зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 51, Бийск — 7, Славгород — 6, Первомайский район — 5, Новоалтайск — 4, ЗАТО Сибирский — 3, Рубцовск, Тальменский, Благовещенский, Волчихинский районы — по 2 заболевших, Зональный, Локтевский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 10 534 человек, в том числе 929 детей до 17 лет включительно.

Госпиталь для пациентов с Covid-19 в Камне-на-Оби. «Каменские известия»

Из общего числа заболевших 172 случая — завозные.

5292 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами.

2609 — у больных внебольничной пневмонией

3392 — у заболевших ОРВИ

В 4533 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 106 , на аппарате ИВЛ находится 27 пациентов.

Всего выздоровело — 8886 человек, за прошедшие сутки 134.

Всего скончалось — 275 человек (за прошедшие сутки +6), от коронавирусной инфекции — 109; иные причины смерти — 162 (+6) человек; на экспертизе продолжают оставаться 4 случая.