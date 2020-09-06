+61. В Алтайском крае число заболевших COVID-19 перевалило за 12 тысяч

Всего в крае инфицированных — 12 094 человек. Из них 10842 человека уже выписаны из больниц по выздоровлению.
Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение — 889 человек, из них в госпиталях находятся 749 пациентов, амбулаторное лечение получают 140 пациентов.
Из новых 61 заболевших: Барнаул — 36, Рубцовск — 7, Бийск, Славгород — по 3 заболевших, Заринск, Яровое — по 2 заболевших, Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Краснощековский, Павловский, Родинский, Тогульский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
За весь период скончались 363 человека, за прошедшие сутки — 2 пациента, оба от COVID-19. От коронавирусной инфекции всего скончались 134 человека, по иным причинам смерти — 224 человека; на экспертизе остается 5 случаев.