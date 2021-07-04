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Здоровье

В Алтайском крае COVID-19 заразились в 9 раз больше пациентов, чем выздоровели

В Алтайском крае за прошедшие сутки заразились новой коронавирусной инфекцией 196 человек, скончались 8 пациентов, выздоровел всего лишь 21 человек. Такие данные сообщает региональный оперштаб.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
instagram.com/dcak22

Сколько всего болеет COVID-19

Общее число заболевших с начала наблюдений составляет в крае более 55 тыс. человек. По состоянию на 4 июля в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2496 человек. Еще 494 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Сколько тяжелобольных

Всего — 416, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 164 пациента.

Сколько коек развернуто

В общей сложности 3568. Также создан резерв из 578 коек.

Где зафиксированы новые случаи

  • Барнаул — 82,
  • Бийск — 27,
  • Камень-на-Оби — 15,
  • Новоалтайск, Славгород — по 13,
  • Яровое — 9, Заринск, Шелаболихинский район — по 8,
  • Ключевский район — 6,
  • Локтевский, Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2,
  • Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Усть-Пристанский районы — по 1.

Сколько тестов делают в день

Среднесуточно в Алтайском крае делается 215 исследований методом ПЦР-тестирования.

Сколько человек поставили прививки

По данным на 4 июля, в Алтайском крае 265,8 тыс. человек полностью привиты, а еще 82,2 тыс. человек поставили первую прививку.

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