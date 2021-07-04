В Алтайском крае COVID-19 заразились в 9 раз больше пациентов, чем выздоровели

Сколько всего болеет COVID-19
Общее число заболевших с начала наблюдений составляет в крае более 55 тыс. человек. По состоянию на 4 июля в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2496 человек. Еще 494 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Сколько тяжелобольных
Всего — 416, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 164 пациента.
Сколько коек развернуто
В общей сложности 3568. Также создан резерв из 578 коек.
Где зафиксированы новые случаи
- Барнаул — 82,
- Бийск — 27,
- Камень-на-Оби — 15,
- Новоалтайск, Славгород — по 13,
- Яровое — 9, Заринск, Шелаболихинский район — по 8,
- Ключевский район — 6,
- Локтевский, Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2,
- Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Усть-Пристанский районы — по 1.
Сколько тестов делают в день
Среднесуточно в Алтайском крае делается 215 исследований методом ПЦР-тестирования.
Сколько человек поставили прививки
По данным на 4 июля, в Алтайском крае 265,8 тыс. человек полностью привиты, а еще 82,2 тыс. человек поставили первую прививку.