В Алтайском крае хотят вакцинировать от гриппа 60% жителей. Стоит ли прививаться? Разбор

1 Почему надо прививаться? Не реклама ли это производителей вакцины?

Грипп иногда проходит очень тяжело, а в некоторых случаях может закончиться смертью. Даже если грипп проходит не в тяжелой форме, больного мучают головные и мышечные боли, боль в горле, насморк. Кашель может сохраняться несколько недель. Словом, грипп плохо влияет на успеваемость и работоспособность.

Идея о том, что вакцинация — способ вытягивания денег фармацевтическими компаниями, была опровергнута много раз. Вакцинация — это прекрасный способ сэкономить средства, которые могли бы быть потрачены на лечение болезни.

Да, лечение гриппа не требует дорогостоящих медикаментов. Но если вы не заболеете, то сохраните работоспособность, не будете уходить на больничный.