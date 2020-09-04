В Алтайском крае хотят вакцинировать от гриппа 60% жителей. Стоит ли прививаться? Разбор

Грипп иногда проходит очень тяжело, а в некоторых случаях может закончиться смертью. Даже если грипп проходит не в тяжелой форме, больного мучают головные и мышечные боли, боль в горле, насморк. Кашель может сохраняться несколько недель. Словом, грипп плохо влияет на успеваемость и работоспособность.
Идея о том, что вакцинация — способ вытягивания денег фармацевтическими компаниями, была опровергнута много раз. Вакцинация — это прекрасный способ сэкономить средства, которые могли бы быть потрачены на лечение болезни.
Да, лечение гриппа не требует дорогостоящих медикаментов. Но если вы не заболеете, то сохраните работоспособность, не будете уходить на больничный.
Дети до 5 лет и пожилые люди относятся к группе риска по гриппу наряду с беременными женщинами, людьми с угнетенным иммунитетом и людьми с хроническими заболеваниями.
Болезнь у них чаще проходит в тяжелой форме и может закончиться летальным исходом. В развитых странах большинство смертей из-за гриппа происходят среди людей в возрасте старше 65 лет. Позаботиться о вакцинации людей из групп риска следует в первую очередь. Также важно получать вакцины от гриппа:
- школьникам и студентам,
- медработникам, учителям, работникам транспорта и коммунальным служащим,
- призывникам на военную службу.
Все они проводят большую часть жизни в тесных коллективах, а значит наиболее подвержены заражению гриппом.
Вакцины защищают нас от вирусов гриппа типов, А и В. Именно они способны вызывать эпидемии, а потому представляют наибольшую опасность.
При этом вирусы гриппа, А делятся на подтипы, а вирусы гриппа В — на линии. По этой причине противогриппозные вакцины всегда составные, они содержат в себе сразу несколько видов (штаммов) вирусов.
Кроме того, что в мире всегда циркулирует сразу несколько штаммов вирусов гриппа, каждый год они обновляются, немного изменяя свой геном, чтобы наша иммунная система их не узнала. Поэтому каждый год людям нужны новые вакцины для защиты.
Даже если вы редко болеете и никогда не испытываете осложнений после ОРВИ, вам следует сделать прививку, чтобы не давать вирусам гриппа распространяться.
Грипп очень заразен, он передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговоре, а также может оставаться на руках. Идеальные места для его распространения — это большие скопления людей, например, детский сад или школа.
Но, конечно, некоторые люди не могут получить вакцину из-за противопоказаний.
Кстати, при эпидемии гриппа надо чаще мыть руки, использовать одноразовые носовые платки при чихании и кашле и держаться подальше от других людей. Если заболели, оставайтесь дома. Это все тоже меры профилактики.
Вакцинация не ослабляет иммунитет, а тренирует его, делая сильнее. Вакцины против гриппа чаще всего содержат убитые вирусы или только их части (антигены) — своеобразные «отпечатки» возбудителя болезни.
Сама вакцина не способна вызвать инфекцию, но дает возможность иммунной системе запомнить антигены вирусов гриппа и при встрече с диким возбудителем быстро истребить врага.