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Здоровье

В Алтайском крае изменили режим работы пунктов вакцинации

В Алтайском крае изменили режим работы прививочных кабинетов и пунктов вакцинации против коронавируса, сообщает правительство региона.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

«Пациентов принимают с 08:00 до 20:00. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или кол-центры медучреждений. Телефоны опубликованы на официальном сайте минздрава. Если нет возможности записаться на прививку в поликлинику по месту жительства, можно обратиться в любую другую поликлинику края», — отметили в правительстве.

С 24 июня начал работу мобильный комплекс на площади Спартака — возле магазина «Мария-Ра» (проспект Красноармейский, 4).

Комплекс будет работать с 08:00 до 20:00. С 1 июля на этот режим перейдет и мобильный комплекс возле ТЦ «Праздничный» (улица Балтийская, 16).

Ежедневно мобильные комплексы выезжают в 3−4 организации Барнаула для вакцинации организованных коллективов. Кроме того, в крупных поликлиниках региона открывают дополнительные прививочные кабинеты.

С начала недели в Алтайский край поступило около 25 тыс. доз вакцины «Спутник V», в течение двух дней ожидается поставка еще 30 тысяч.

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