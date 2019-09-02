В Алтайском крае изменился порядок записи к врачам

Как завести аккаунт на портале Госуслуг
Необходимо зайти на gosuslugi.ru (вход в Госуслуги) и ввести личные данные: реквизиты паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона либо адрес электронной почты, а затем получить код активации личного кабинета.
Как подтвердить учетную запись
Код активации можно получить заказной почтой, с помощью систем банковского дистанционного обслуживания («Почта Банк Онлайн», «Тинькофф», «Сбербанк Онлайн») либо в центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. В Алтайском крае работают более 800 таких центров. Их перечень можно найти на портале госуслуг.
Также там есть подробные инструкции по регистрации. Они находятся в разделе портала Госуслуг «Помощь и поддержка».
Зарегистрированному на портале пациенту останется только зайти в раздел «Мое здоровье», выбрать услугу «Запись к врачу», указать необходимую поликлинику для посещения, выбрать врача и удобное время визита.
Талон можно не распечатывать, медицинская карта будет лежать на столе у врача.
Почему меняется схема
Национальный проект «Здравоохранение» предполагает несколько подпроектов, один из которых — «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». Задача — предоставить максимальную информацию для пациента на портале госуслуг.
Предполагается, что именно здесь будут аккумулироваться все медицинские данные, которые нужны человеку. Здесь же можно будет выбрать страховую компанию, получить направление к врачу или даже вызвать врача на дом.
Помимо этого, новая система записи к врачу более совершенна точки зрения безопасности: персональные данные пациента будут в полной сохранности. Плюс таким образом в будущем планируется полностью отказаться от бумажного документооборота в здравоохранении.