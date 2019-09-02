В Алтайском крае изменился порядок записи к врачам

С 1 сентября электронная запись к врачам в Алтайском крае доступна только на портале Госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи. Теперь записаться через сайт медрег22. рф или мобильное приложение МедРег22 нельзя.

Как завести аккаунт на портале Госуслуг

Необходимо зайти на gosuslugi.ru (вход в Госуслуги) и ввести личные данные: реквизиты паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона либо адрес электронной почты, а затем получить код активации личного кабинета.

Как подтвердить учетную запись

Код активации можно получить заказной почтой, с помощью систем банковского дистанционного обслуживания («Почта Банк Онлайн», «Тинькофф», «Сбербанк Онлайн») либо в центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. В Алтайском крае работают более 800 таких центров. Их перечень можно найти на портале госуслуг.

Также там есть подробные инструкции по регистрации. Они находятся в разделе портала Госуслуг «Помощь и поддержка».

Зарегистрированному на портале пациенту останется только зайти в раздел «Мое здоровье», выбрать услугу «Запись к врачу», указать необходимую поликлинику для посещения, выбрать врача и удобное время визита.

Талон можно не распечатывать, медицинская карта будет лежать на столе у врача.

Почему меняется схема

Национальный проект «Здравоохранение» предполагает несколько подпроектов, один из которых — «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». Задача — предоставить максимальную информацию для пациента на портале госуслуг.

Предполагается, что именно здесь будут аккумулироваться все медицинские данные, которые нужны человеку. Здесь же можно будет выбрать страховую компанию, получить направление к врачу или даже вызвать врача на дом.

Помимо этого, новая система записи к врачу более совершенна точки зрения безопасности: персональные данные пациента будут в полной сохранности. Плюс таким образом в будущем планируется полностью отказаться от бумажного документооборота в здравоохранении.