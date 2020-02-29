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Здоровье

В Алтайском крае каждая третья беременная женщина сильно рискует здоровьем

Каждая 10-я женщина репродуктивного возраста страдает эндометриозом, который препятствует беременности. Поздние беременности оказываются опасными для роженицы и ребенка. Об этом рассказал руководитель краевого центра охраны здоровья семьи и репродукции Зураб Девнозашвили, сообщает региональный минздрав.

Беременность. Дети.
Беременность. Дети.
открытые источники в интернете

Эндометриоз — распространенное гинекологическое заболевание, при котором клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за пределами этого слоя. Недуг называют болезнью 21 века, — одна из самых сложных причин бесплодия.

Лечение требует комплексного подхода, включающего как хирургическую помощь, так и гормональную терапию.

Врачи признают, что современные женщины вступают в беременность в позднем возрасте, имея за плечами солидный багаж как соматических патологий, так и сугубо акушерских. Это препятствует беременности.

В 2019 году из 22 тысяч женщин, ставших на учет по беременности в Алтайском крае, к группе высокого риска была отнесена каждая третья.

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