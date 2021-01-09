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Здоровье

В Алтайском крае количество заболевших COVID-19 за сутки стало меньше 200

По данным оперативного штаба Алтайского края, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 223 пациента.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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В регионе зарегистрировали 14 смертельных случаев, восемь случаев — от COVID-19, шесть случаев — смерти от иных причин.

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 34 764 человека (в том числе 2286 детей до 17 лет).

Из общего числа заболевших 389 случаев — завозные (в том числе 164 — из-за рубежа); 20 246 случаев — по контакту с заболевшими. 9862 случая заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 17 817 — у заболевших ОРВИ, в 7085 случаях — бессимптомное течение.

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