В Алтайском крае количество заболевших COVID-19 за сутки стало меньше 200

В регионе зарегистрировали 14 смертельных случаев, восемь случаев — от COVID-19, шесть случаев — смерти от иных причин.
В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 34 764 человека (в том числе 2286 детей до 17 лет).
Из общего числа заболевших 389 случаев — завозные (в том числе 164 — из-за рубежа); 20 246 случаев — по контакту с заболевшими. 9862 случая заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 17 817 — у заболевших ОРВИ, в 7085 случаях — бессимптомное течение.