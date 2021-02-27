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Здоровье

В Алтайском крае количество заболевших ковидом за сутки держится почти на одном уровне

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев (в том числе бессимптомные) заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

Однодневная статистика заболевания в регионе выглядит так: Барнаул — 38, Бийск — 13, Рубцовск — 12, Камень-на-Оби — 9, Новоалтайск, Кулундинский, Родинский, Солтонский районы — по 5 заболевших, Заринск, Ребрихинский, Рубцовский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 4 заболевших, Топчихинский район — 3, Алейск, Курьинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Табунский, Угловский районы — по 2 заболевших, Славгород, Алтайский, Благовещенский, Заринский, Ключевской, Косихинский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

По состоянию на 27 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 448 человек. За минувшие сутки выздоровело 130 пациентов, умерло 11 человек, от COVID-19 — 10.

Резервных коек — 650.

По данным на 26 февраля, в Алтайском крае зарегистрировано 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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