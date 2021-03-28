-15. В Алтайском крае люди продолжают умирать из-за коронавруса

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 106 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 85 человек, сообщает официальный сайт региона.

По данным оперативного штаба за прошедшие сутки арегистрировали 15 смертельных случаев, 12 случаев — от COVID-19, три случая — смерти от иных причин.

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции составило 46 835 человек (в том числе 3215 детей до 17 лет).

По состоянию на 28 марта лечение в ковидных госпиталях проходит 1213 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В этих медучреждениях также находится на лечении 405 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Состояние 286 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 90 пациентов.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 2663 человека: 1786 случаев смерти — от новой коронавирусной инфекции, 877 — от иных причин.

На утро 28 марта в крае уже привито 82 951 человек.