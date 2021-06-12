В Алтайском крае медленно, но верно увеличивается число больных COVID

В Барнауле за сутки заболели 37 человек, в Бийске — 10, в Камне-на-Оби и Рубцовске — по 5 человек. Четыре случая инфицирования зарегистрировали в Егорьевском районе, два — в Заринске. По одному заболевшему добавилось в Бийском Кытмановском и Шипуновском районах.
По данным оперативного штаба, по состоянию на 12 июня лечение в ковидных госпиталях проходят 612 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В этих медучреждениях также находится на лечении 134 человека с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Состояние 173 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 82 пациента.
В медучреждениях развернуты 902 койки, 897 подключены к кислороду, 141 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 156.
На утро 12 июня в крае проходят вакцинацию 273 497 человек, из них 47 831 человек получили первую прививку, 225 666 человек привиты полностью (получили две прививки).