В Алтайском крае медленно, но верно увеличивается число больных COVID

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Шесть дней назад их было на 12 человек меньше.

В Барнауле за сутки заболели 37 человек, в Бийске — 10, в Камне-на-Оби и Рубцовске — по 5 человек. Четыре случая инфицирования зарегистрировали в Егорьевском районе, два — в Заринске. По одному заболевшему добавилось в Бийском Кытмановском и Шипуновском районах.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 12 июня лечение в ковидных госпиталях проходят 612 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В этих медучреждениях также находится на лечении 134 человека с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Состояние 173 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 82 пациента.

Коронавирус. Анализы. CC0

В медучреждениях развернуты 902 койки, 897 подключены к кислороду, 141 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 156.

На утро 12 июня в крае проходят вакцинацию 273 497 человек, из них 47 831 человек получили первую прививку, 225 666 человек привиты полностью (получили две прививки).