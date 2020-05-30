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Здоровье

В Алтайском крае наблюдается период высокой активности клещей

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укуса клещей пострадали более 1370 человек, А всего с момента начала их весенней активности — более 6,6 тыс. человек, в том числе — 2 тыс. детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Обработка от клещей. Барнаул.
Обработка от клещей. Барнаул.
Barnaul.org

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае при исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 5% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита.

В качестве принятых мер профилактики в крае обработано от клещей 1685 га различных территорий. Это парки, базы и зоны отдыха, скверы, детские учреждения, кладбища и т.д.

Тем не менее, в управлении Роспотребнадзора напоминают о правильном поведении в лесу и на природе. Для этого нужно правильно одеваться, постоянно осматривать себя, а на одежду крепить специальные отпугивающие репелленты.

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