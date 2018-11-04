В Алтайском крае началась эпидемия «простудных» вирусных инфекций

Количество заболевших вирусными инфекциями в Алтайском крае составило 15,5 тыс. человек (по данным на 28 октября) и на 2% превысило эмидемический порог. 70% заболевших — дети до 14 лет. Случаев заболевания гриппом в крае пока нет, сообщило региональное управление Роспотребназдора.

Жители края заболевают от риновирусов и риносинциативальных вирусов. Их сипмптрмы — насморк, воспаление носоглотки, слабость, сниженный аппетит, иногда повышение температуры. Продолжительность болезни 5−9 суток, насморк в случае риновирусов может продолжаться до 2 недель.

Школы и детские сады из-за заболеваемости ОРВИ в регионе пока не закрывали.

Как защититься от вирусных инфекций

В Роспотребназдоре призывают при первых признаках заболевания обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Здоровым людям рекомендуется соблюдать меры профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заражения:

при появлении признаков заболевания не посещать организованные коллективы;

соблюдать правила личной гигиены ( чаще мыть руки , полоскать рот и нос);

чаще мыть руки полоскать рот и нос); регулярно проветривать помещения , увлажнять воздух , ежедневно проводить влажную уборку;

увлажнять воздух ежедневно проводить влажную уборку; одеваться по погоде , не переохлаждаться при нахождении на улице;

не переохлаждаться при нахождении на улице; полноценно питаться , употреблять витамины;

употреблять витамины; при появлении больного в семье сократить контакты с ним и по возможности изолировать его.

Как поставить прививку от гриппа

В больницах края можно поставить прививки от гриппа. В регион поступило более 108 млн доз противогриппозной вакцины (100% от заявки), это позволит охватить прививками 45% населения.

Поставить прививку бесплатно могут категории людей, вошедшие в национальный календарь профилактических прививок: дети с 6 месяцев, детсадовцы, школьники, студенты, медработники, работники транспорта и коммунальной сферы, беременные, люди старше 60 лет и другие. Все остальные могут поставить прививку от гриппа на платной остове.

За счет средств федерального бюджета в крае привито более 645 тыс. человек, за счет других источников более 6,5 тыс. человек.