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Здоровье
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В Алтайском крае началась эпидемия «простудных» вирусных инфекций

Количество заболевших вирусными инфекциями в Алтайском крае составило 15,5 тыс. человек (по данным на 28 октября) и на 2% превысило эмидемический порог. 70% заболевших — дети до 14 лет. Случаев заболевания гриппом в крае пока нет, сообщило региональное управление Роспотребназдора.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
СС0.

Жители края заболевают от риновирусов и риносинциативальных вирусов. Их сипмптрмы — насморк, воспаление носоглотки, слабость, сниженный аппетит, иногда повышение температуры. Продолжительность болезни 5−9 суток, насморк в случае риновирусов может продолжаться до 2 недель.

Школы и детские сады из-за заболеваемости ОРВИ в регионе пока не закрывали.

Как защититься от вирусных инфекций

В Роспотребназдоре призывают при первых признаках заболевания обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Здоровым людям рекомендуется соблюдать меры профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заражения:

  • при появлении признаков заболевания не посещать организованные коллективы;
  • соблюдать правила личной гигиены (чаще мыть руки, полоскать рот и нос);
  • регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
  • одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
  • полноценно питаться, употреблять витамины;
  • при появлении больного в семье сократить контакты с ним и по возможности изолировать его.

Как поставить прививку от гриппа

В больницах края можно поставить прививки от гриппа. В регион поступило более 108 млн доз противогриппозной вакцины (100% от заявки), это позволит охватить прививками 45% населения.

Поставить прививку бесплатно могут категории людей, вошедшие в национальный календарь профилактических прививок: дети с 6 месяцев, детсадовцы, школьники, студенты, медработники, работники транспорта и коммунальной сферы, беременные, люди старше 60 лет и другие. Все остальные могут поставить прививку от гриппа на платной остове.

За счет средств федерального бюджета в крае привито более 645 тыс. человек, за счет других источников более 6,5 тыс. человек.

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