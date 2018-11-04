В Алтайском крае началась эпидемия «простудных» вирусных инфекций

Жители края заболевают от риновирусов и риносинциативальных вирусов. Их сипмптрмы — насморк, воспаление носоглотки, слабость, сниженный аппетит, иногда повышение температуры. Продолжительность болезни 5−9 суток, насморк в случае риновирусов может продолжаться до 2 недель.
Школы и детские сады из-за заболеваемости ОРВИ в регионе пока не закрывали.
Как защититься от вирусных инфекций
В Роспотребназдоре призывают при первых признаках заболевания обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Здоровым людям рекомендуется соблюдать меры профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заражения:
- при появлении признаков заболевания не посещать организованные коллективы;
- соблюдать правила личной гигиены (чаще мыть руки, полоскать рот и нос);
- регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
- одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
- полноценно питаться, употреблять витамины;
- при появлении больного в семье сократить контакты с ним и по возможности изолировать его.
Как поставить прививку от гриппа
В больницах края можно поставить прививки от гриппа. В регион поступило более 108 млн доз противогриппозной вакцины (100% от заявки), это позволит охватить прививками 45% населения.
Поставить прививку бесплатно могут категории людей, вошедшие в национальный календарь профилактических прививок: дети с 6 месяцев, детсадовцы, школьники, студенты, медработники, работники транспорта и коммунальной сферы, беременные, люди старше 60 лет и другие. Все остальные могут поставить прививку от гриппа на платной остове.
За счет средств федерального бюджета в крае привито более 645 тыс. человек, за счет других источников более 6,5 тыс. человек.