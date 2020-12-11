В Алтайском крае начинают закрывать ковидные госпитали

Медицинские учреждения Алтайского края, которые были задействованы в лечении пациентов с ковидом, постепенно начинают возвращаться к обычной деятельности. Это связано с уменьшением числа заболевших и достаточным количеством коек.

Госпитали заканчивают лечение, новых пациентов устраивают в еще действующие госпитали. На следующей неделе принять плановых пациентов готовится четырехэтажный ковидный корпус барнаульской городской больницы № 12.

Заместитель главного врача Елена Можевикина говорит, что корпус был рассчитан на 200 пациентов, сейчас их всех выписали. Тех, кому нужна кислородная поддержка — 10 человек — перевели в 9-этажный корпус больницы. Он продолжает функционировать как ковидный госпиталь.

Возвращение к обычному режиму — дело не сиюминутное: нужно подготовить и помещения, и коллектив.

В здании сделали генеральную уборку и провели полную дезинфекцию. Чистоту проверили несколько раз. Пользуясь этим редким случаем, когда в больнице нет пациентов, там провели еще и глобальную дезинсекцию, поскольку были жалобы на насекомых.

На следующей неделе технически корпус будет готов принять неотложных, экстренных и плановых пациентов. В этой части 12-й больница принимали больных по гинекологическому, неврологическому и хирургическому профилю.

Весь персонал, занятый в работе бывшего ковидного корпуса, перед открытием протестируют на коронавирус. Причем, это будет не только мазок на ПЦР, но и иммунохроматографический анализ крови на антитела.

По словам Елены Можевикиной, полная подготовка ковидного госпиталя к нормальной работе занимает около двух недель. Однако все понимают, что если эпидемическая обстановка будет ухудшаться, больница снова может перепрофилироваться.

«На сегодняшний день все совместители и сотрудники других больниц, которые помогали нам в работе с коронавирусными больными, уволены в соответствии с законодательством и разъехались по месту основной работы, — говорит заместитель главврача. — Но мы держим с ними связь. При случае снова прибегнем к их помощи».

Медики коронавирусного госпиталя. t. me/altaigovernment

Двухэтажное инфекционное отделение центральной районной больницы в Тальменке также готовится принять плановых пациентов.

По словам главного врача Валерия Карташова, частично больные выписаны, остальные переведены на долечивание в Новоалтайскую городскую больницу, барнаульский ковидный госпиталь в больнице № 5 и Федеральный центр травматологии и ортопедии. Туда же будут отправлять и новых больных.

Тальменский госпиталь открылся летом, о потом, когда заболеваемость спала, уже возвращался к обычному режиму. Правда, осенью снова пришлось принимать ковидных больных.

В этом госпитале работали три врача, четыре медсестры, три санитарки — они обслуживали 35 коек. Обошлись без привлечения дополнительного персонала. Больные были легкой и средней тяжести.

Валерий Карташов говорит, что если заболеваемость снова вырастет, инфекционное отделение опять переведут в «боевой» режим. Район большой — порядка 46 тыс. человек. «Машрутизация пациентов отработана. Но главное, чтобы персонал был готов, нельзя насильно заставить работать с ковидными больными, нужно согласие», — говорит главврач.

По данным минздрава на сегодняшний день помимо корпуса 12-й больницы, закрыты госпитали горбольницы № 3 Барнаула, Рубцовской горбольницы, а также госпитали в Змеиногорске, Локтевском, Тальменском, Михайловском районе.

В Алтайском крае осталось 26 госпиталей на 5089 коек. В настоящий момент сокращено 900 ковидных мест. В госпиталях на сегодняшний день находятся 3445 пациентов.