18 марта
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Здоровье

В Алтайском крае начнет работу «Онкопатруль»

После снятия большинства ковидных ограничений в Алтайском крае возобновляется работа краевого движения «Онкопатруль». Это выездные обследования населения районов специалистами краевых медицинских учреждений, сообщает краевой онкологический диспансер.

Алтайский онкодиспансер.
Алтайский онкодиспансер.
АКОД "Надежда".

31 марта и 1 апреля «Онкопатруль» пройдет для жителей Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского и Баевского районов. В состав выездной бригады войдут врачи краевого онкологического диспансера и Диагностического центра.

Направления онкопоиска — злокачественные новообразования молочной железы, женской и мужской половой системы и кожи.

Записаться на консультацию в рамках акции «Онкопатруль» можно уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в регистратуру поликлиники центральной районной больницы по месту приписки.

Медицинские организации перечисленных районов самостоятельно формируют списки участников акции — прежде всего, из пациентов с подозрением на злокачественное заболевание или из людей, входящих в группы высокого онкориска (наследственность, вредное производство, ожирение, наличие хронических воспалительных или вирусных патологий и т.п.).

Для консультации с узкими специалистами в рамках акции «Онкопатруль» необходимо иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС, а также (по возможности) результаты предыдущих обследований.

В случае обнаружения онкопатологии, пациентов будут направлять в краевой онкодиспансер для проведения консилиума и определения тактики специализированного лечения.

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