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Здоровье

В Алтайском крае нарастят объемы тестирования на COVID-19

Диагностический центр Алтайского края будет проводить больше тестов на коронавирус. Для этого учреждение закупило новое оборудование, сообщил региональный минздрав.

"Красная зона" в Диагностическом центре Алтайского края. КТ.
"Красная зона" в Диагностическом центре Алтайского края. КТ.
https://www.instagram.com/dcak22/

Заявку сделали еще в апреле. С учетом всех закупочных процессов оборудование прибыло в организацию только на этой неделе. Речь идет о четырех ламинарных шкафах, двух аппаратах-амплификаторах ДТ-прайм для проведения ПЦР диагностики.

Также закупили оборудование для определения антител.

Из краевого бюджета на это ушло около 17 млн рублей.

«Также проводится обучение специалистов, которые должны пополнить ряды специалистов лаборатории центра. Данные меры позволят увеличить объем проводимых исследований до 2300 тестов», — отметили в министерстве здравоохранения.

Ранее Диагностический центр проводил 1500−1700 исследований.

По данным оперштаба на 24 октября, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 618 004 человек, за прошедшие сутки — 6 803 человека.

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