В Алтайском крае нашлись деньги, чтобы дополнительно принять на работу 100 врачей

Краевые депутаты приняли поправки в бюджет территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС), которые позволят дополнительно трудоустроить около 100 врачей уже в этом году, сообщает пресс-служба АКЗС.

Поправки позволят использовать средства страхового запаса Фонда на софинансирование медучреждений для оплаты труда врачей и среднего медперсонала в первичном звене. Ранее такие же поправки внесли в федеральный закон об ОМС.

Это сделано, чтобы реализовать одно из направлений нацпроекта «Здоровье» — о преодолении кадрового дефицита в отрасли.

Владимир Устинов,

председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам:

Не секрет, что в медицинских учреждениях региона — нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Чтобы привлекать новых сотрудников, главном врачу нужно в рамках текущего зарплатного фонда найти средства для оплаты их труда. А если бюджет учреждения уже утвержден, где изыскать резервы? Поэтому было принято решение вводить новые ставки через ТФОМС. При этом объем фонда заработной платы для текущих сотрудников остается неизменным.

На эти цели в 2019 году в Алтайском крае запланировано 193 млн рублей, в следующем — еще 544 млн рублей. Это позволит дополнительно принять на работу порядка 100 врачей и медсестер в 2019 году и еще около 200 сотрудников — в 2020-м.

При этом сообщается, что реализация закона не повлечет дополнительных расходов краевого бюджета.