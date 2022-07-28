В Алтайском крае назвали сроки шестой волны коронавируса

Ирина Переладова рассказала «КП-Барнаул», что шестая волна коронавируса настигнет Алтайский край в августе-сентябре.

Если посмотреть на цифры оперштаба, то видно, что мы понемногу подрастаем. По-прежнему регистрируются тяжелые и крайне тяжелые пациенты, случаи летальных исходов. Согласно прогнозу Роспотребнадзора в августе-сентябре начнется шестая волна коронавируса. Какой возбудитель будет превалировать сказать сложно, так как идет мутация вируса", — рассказала специалистка.