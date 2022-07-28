В Алтайском крае назвали сроки шестой волны коронавируса

Ирина Переладова рассказала «КП-Барнаул», что шестая волна коронавируса настигнет Алтайский край в августе-сентябре.
Если посмотреть на цифры оперштаба, то видно, что мы понемногу подрастаем. По-прежнему регистрируются тяжелые и крайне тяжелые пациенты, случаи летальных исходов. Согласно прогнозу Роспотребнадзора в августе-сентябре начнется шестая волна коронавируса. Какой возбудитель будет превалировать сказать сложно, так как идет мутация вируса", — рассказала специалистка.
Как рассказывает эпидемиолог, болеют в основном те, у кого уже закончился иммунитет. К тому же, отменили масочный режим, люди теперь совсем без защиты.
В Алтайском крае сняты не все антиковидные ограничения. Например, остаются в силе запрет на посещение больных, обязательный масочный режим и обработка рук в медицинских учреждениях.
Ранее стало известно, что заболеваемость коронавирусом выросла почти в полтора раза за неделю.