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Здоровье

В Алтайском крае назвали сроки шестой волны коронавируса

О надвигающейся волне COVID-19 рассказала главный эпидемиолог края.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Ирина Переладова рассказала «КП-Барнаул», что шестая волна коронавируса настигнет Алтайский край в августе-сентябре.

Если посмотреть на цифры оперштаба, то видно, что мы понемногу подрастаем. По-прежнему регистрируются тяжелые и крайне тяжелые пациенты, случаи летальных исходов. Согласно прогнозу Роспотребнадзора в августе-сентябре начнется шестая волна коронавируса. Какой возбудитель будет превалировать сказать сложно, так как идет мутация вируса", — рассказала специалистка.

Как рассказывает эпидемиолог, болеют в основном те, у кого уже закончился иммунитет. К тому же, отменили масочный режим, люди теперь совсем без защиты.

В Алтайском крае сняты не все антиковидные ограничения. Например, остаются в силе запрет на посещение больных, обязательный масочный режим и обработка рук в медицинских учреждениях.

Ранее стало известно, что заболеваемость коронавирусом выросла почти в полтора раза за неделю.

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